Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi planı: İsmail Kartal tercihini yaptı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

LOTHAR D'HONDT DÜDÜK ÇALACAK

29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt yönetecek.

İSMAİL KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Karşılaşma öncesi Polonya'ya giden sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. A Spor'un aktardığına göre; İsmail Kartal ilk maça göre 4 değişikliğe gidecek.

İsmail Kartal kalede Mert Günok'un yerine Ederson'a şans verecek. İlk maçta ağrıları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Nathan Ake'nin yerine ise Oosterwolde stoper oynayacak. Levent Mercan da bekte Oosterwolde'nin boşluğunu dolduracak.

Bartuğ Elmaz ve Fred'in yerine ise Marco Asensio'yla İsmail Yüksek'in şans bulması bekleniyor.