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Halk TV Spor Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi kararı: İsmail Kartal'dan rövanş maçı için sürpriz

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi kararı: İsmail Kartal'dan rövanş maçı için sürpriz

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi İsmail Kartal'dan sürpriz bir karar geldi. Kartal, İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çekip Oğuz Aydın'a şans verecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi kararı: İsmail Kartal'dan rövanş maçı için sürpriz

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Gornik Zabrze'yle karşı karşıya gelecek.

LOTHAR D'HONDT DÜDÜK ÇALACAK

29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan hakem Lothar D'hondt yönetecek.

İRFAN CAN KAHVECİ YERİNE OĞUZ AYDIN

Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'dan ilk 11'de dair sürpriz bir karar geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çekecek. Kahveci'nin yerine kanatta Oğuz Aydın şans bulacak. Kararda Oğuz Aydın'ın savunmaya olan katkısı ve iki yönlü oynunun etkili olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi kararı: İsmail Kartal'dan rövanş maçı için sürpriz - Resim : 1

İLK MAÇTA AVANTAJI KAPTILAR

Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini tek golle mağlup etti. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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