Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlığı
Fenerbahçe, Gornik Zabrze'ye karşı oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı.
ANTRENMAN TAKTİK ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ
Antrenmana sahada kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından koşu, koordinasyon ve iki grup halinde pas çalışması gerçekleştirdi.
İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇE İLK MAÇI TEK GOLLE KAZANDI
Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini tek golle mağlup etmişti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
MUHTEMEL RAKİBİ
Sarı-lacivertliler rakibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.