Fenerbahçe'de tartışma çıktı: Aziz Yıldırım çok sinirlendi

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Orhan Demirel arasında tansiyon yükseldi.

ORHAN DEMİREL: BİZİ YOK SAYMANIN NE ANLAMI VAR

Mali raporların sunulmasının ardından konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Orhan Demirel, “Biz seçildiğimiz gün Sayın Saran bize şunu söyledi; ’Ben Fenerbahçe başkanı oldum, siz de yönetici oldunuz. Bundan sonra eski başkanlar ve yönetimler hakkında konuşmayacaksınız. Konuşan bizle olamaz’ dedi. Ağzımızdan eski başkan ve yönetimlerle ilgili tek kelime duymadınız. Bir önceki yönetimi suçlamak bir yere vardırmıyor. Sadettin Bey’in dostluk, huzur olsun hayali vardı ama işte bu camiada olmuyor. Nakit akışı her zaman olacak. Bu hep böyleydi, kimseyi suçlamaya gerek yok. Bir teşekkür etseydiniz ne olurdu? 8 aylık görevde bizi yok saymanın ne anlamı var?” ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM: SUÇLU MUSUN ORHAN

Aziz Yıldırım ise cevaben "Suçlu musun Orhan, suçlu musun, suçlu musun! Bizden ne istiyorsun ya! Yanlış yanlış işler yapıyorsun" diye konuştu.

ORHAN DEMİREL: HERKESE TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİM

Orhan Demirel ise "Hulusi Bey dahil benle problemi olmasına rağmen herkese tek tek teşekkür ettim. Yelkendekine kapıcısına teşekkür ettim. İnsan bekliyor başkanım, insan bekliyor. Bana inanın" ifadelerini kullandı.

ORHAN DEMİREL: ALİ BEY'DEN LOCA FİYATLARI GELDİ ZAM YAPIP SATIŞA ÇIKTIK

Loca fiyatlarındaki fiyat farklılıkları hakkında söylenenler için Orhan Demirel, "Localar konusunda, bize Ali Bey'den loca fiyatları geldi. Biz de aldık onu euro / dolar bazında zam yaptık, satışa çıktık. Yine Ali Bey'den devam eden sponsorluk konuları var. Bunun standartı da yok, kimden ne alıyorsunuz. Aziz Bey beni aradı 'Orhan, benim bir arkadaşım var, bu kadar para istenmez. Çıkar konuşurum, altında kalırsınız' dedi. 'Bu loca fiyatlarını artırmayın' dedi" sözlerini sarf etti.

AZİZ YILDIRIM: SİZ AÇIKTAN PARA ALIYORSUNUZ

Açıktan para alındığını öne süren Aziz Yıldırım, "Yanlış konuşuyorsun. Siz açıktan para alıyorsunuz. Ben onu söyledim. Çok insan bu şekilde söylüyor. 'Biz açıktan para gönderdik' dedi." diyerek cevap verdi.

AZİZ YILDIRIM: ÇIKTINIZ KENDİ KENDİNİZE BİR ŞEYLER ANLATIYORSUNUZ

Orhan Demirel'in "Bence dava etsinler" sözleri üzerine Aziz Yıldırım, "Siz niye geliyorsunuz, ben onu anlamıyorum. Suçlayan eden yok, çıktınız kendi kendinize bir şeyler anlatıyorsunuz" dedi.