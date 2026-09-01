Fenerbahçe'de Talisca tepkisi: Ayrılık açıklaması sonrası olanlar oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Anderson Talisca takımdan ayrılıyor. Transfer görüşmelerine dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, transferin bugün tamamlanmasını beklediğini duyurdu.

"TALISCA'YI ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ"

Cihan Kamer açıklamasında "İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz" dedi.

CİDDİ BİR MAAŞ YÜKÜ VAR

Deneyimli futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'ya transfer olacak. Oyuncu ilk etapta takımdan ayrılmak istemese de sarı-lacivertliler vedaya ikna etmeyi başardı. Fenerbahçe transferden bonservis elde etmeyecek olsa da ciddi bir maaş yükünden kurtulacak.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Talisca'yla ayrılık kararı alınması Fenerbahçeli taraftarları ikiye böldü. Sarı-lacivertli bazı taraftarlar halihazırda yeni sezonun en golcü ismi olan Talisca'nın gidecek olmasına tepki gösterdi.