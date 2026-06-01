Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Resmen açıklandı

Fenerbahçe, milli voleybolcu Aslı Kalaç'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Resmen açıklandı
Fenerbahçe, 3 yıldır sarı lacivertli formayı giyen Aslı Kalaç'ın ayrılığını duyurdu. Aslı Kalaç'ın yeni takımı da belli oldu.

Sarı lacivertli kulüp, ayrılık mesajında milli voleybolcuya teşekkür etti.

GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI

30 yaşındaki Aslı Kalaç, orta oyuncu olarak görev yapıyor.

Voleybola 2009'da TVF Spor Lisesi'nde başlayan 1.83 boyundaki Aslı Kalaç, daha sonra Yeşilyurt Spor Kulübü'nde forma giydi.
Aslı Kalaç, 2013 - 2020 yılları arasında Galatasaray'da da oynadı.
Daha sonra 2 sezon Türk Hava Yolları forması giyen Aslı Kalaç, 3 yıldır da Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyiyordu.
Aslı Kalaç, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da yer alıyor.

Aslı Kalaç'ın Eczacıbaşı Dynavit'le anlaştığı da bildirildi.

