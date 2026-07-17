Fenerbahçe'de sözleşmesini feshetmek istiyor: Yönetimle görüşecekler
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic takımdan ayrılmak istiyor. İstanbul'a gelecek olan oyuncunun menajeri, yönetimle yapacağı toplantıda sözleşme feshi isteyecek.
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Dominik Livakovic belirsizliği devam ediyor.
LIVAKOVIC ZAGREB'E GİTMEK İSTİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre; Hırvat futbolcu takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Henüz sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmesi bulunan Livakovic, Dinamo Zagreb'e gitmek istiyor.
Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında bonservis görüşmeleri devam ederken Livakovic'den yeni bir hamle geldi.
MENAJERİ SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNİ TALEP EDECEK
Hırvat basınından Vecernji'nin haberine göre; oyuncunun menajeri Andy Bara pazartesi günü Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelecek. Bara toplantıda sözleşmenin feshedilmesini isteyecek.
KADRODA TEMİZLİK ŞART
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle kadrodaki bazı isimlerle yollarını ayırması gereken sarı-lacivertliler de Livakovic'in gitmesini istiyor. Ancak bedelsiz bir ayrılığa sıcak bakılmıyor.