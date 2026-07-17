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Halk TV Spor Fenerbahçe'de sözleşmesini feshetmek istiyor: Yönetimle görüşecekler

Fenerbahçe'de sözleşmesini feshetmek istiyor: Yönetimle görüşecekler

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic takımdan ayrılmak istiyor. İstanbul'a gelecek olan oyuncunun menajeri, yönetimle yapacağı toplantıda sözleşme feshi isteyecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de sözleşmesini feshetmek istiyor: Yönetimle görüşecekler

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Dominik Livakovic belirsizliği devam ediyor.

LIVAKOVIC ZAGREB'E GİTMEK İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Hırvat futbolcu takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Henüz sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmesi bulunan Livakovic, Dinamo Zagreb'e gitmek istiyor.

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında bonservis görüşmeleri devam ederken Livakovic'den yeni bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de sözleşmesini feshetmek istiyor: Yönetimle görüşecekler - Resim : 1

MENAJERİ SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNİ TALEP EDECEK

Hırvat basınından Vecernji'nin haberine göre; oyuncunun menajeri Andy Bara pazartesi günü Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelecek. Bara toplantıda sözleşmenin feshedilmesini isteyecek.

KADRODA TEMİZLİK ŞART

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle kadrodaki bazı isimlerle yollarını ayırması gereken sarı-lacivertliler de Livakovic'in gitmesini istiyor. Ancak bedelsiz bir ayrılığa sıcak bakılmıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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