Fenerbahçe’de son maçına çıkıp başka takıma imza atacak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bir yandan da gidecek isimler belirleniyor.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Atletico Mineiro, teknik direktör İsmail Kartal’ın takımda kalmasını istemesine rağmen Fred transferinde geri adım atmadı.

Fred’in temsilcisinin Fenerbahçe ile sözleşme feshi görüşmeleri yapmak için İstanbul’a geldiği ifade edildi.

SON MAÇINA ÇIKACAK

Fred’in transferinin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında oynanacak Gornik Zabrze maçından sonra resmiyet kazanmasının beklendiği yazıldı.

Son maçına çıkacak olan Fred’in maçtan sonra Brezilya’ya giderek Atletico Mineiro ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

FRED’İN FENERBAHÇE KARNESİ

2023 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Fred, oynadığı 126 resmi maçta 12 gol atarken 21 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4.50 milyon euro olan Fred’in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.