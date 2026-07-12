Halk TV Spor Fenerbahçe'de sevindiren gelişme: İkisi de vakit kaybetmedi

Fenerbahçe'de sevindiren gelişme: İkisi de vakit kaybetmedi Fenerbahçe, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde ağrıları nedeniyle Pogon Szczecin maçında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Archie Brown da antrenmanda takımla çalıştı.