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Halk TV Spor Fenerbahçe'de sevindiren gelişme: İkisi de vakit kaybetmedi

Fenerbahçe'de sevindiren gelişme: İkisi de vakit kaybetmedi

Fenerbahçe, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde ağrıları nedeniyle Pogon Szczecin maçında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Archie Brown da antrenmanda takımla çalıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de sevindiren gelişme: İkisi de vakit kaybetmedi

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

OĞUZ ÇETİN DE GELDİ

Sarı-lacivertlilerin dün oynadığı Pogon Szczecin maçında ilk 11'de forma giyen isimlerin yer almadığı idmanı futbol direktörü Oğuz Çetin de takip etti.

MERT MÜLDÜR VE ARCHIE BROWN TAKIMLA ÇALIŞTI

Polonya temsilcisi karşısında hafif ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Mert Müldür ile Archie Brown da antrenmanda takımla çalıştı.

Neşeli anların yaşandığı idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı. Fenerbahçe, yarın yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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