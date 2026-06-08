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Fenerbahçe'de seçim sonuçları kesinleşti

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sonuçları kesinleşti. Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oyla başkanlığa seçildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de seçim sonuçları kesinleşti

Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu,olağanüstü seçimli genel kurulun kesin sonuçlarını duyurdu.

AZİZ YILDIRIM 17 BİN 245 OY ALDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurulda kullanılan 27 bin 387 oyun 27 bin 172'si geçerli sayıldı. Genel kurulda 135 oy geçersiz sayılırken, kullanılan oyların 80'i de boş oy olarak kabul edildi.

Seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı.

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İTİRAZ OLMADI SONUÇLAR KESİNLEŞTİ

Açıklamada bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Hakan Safi
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