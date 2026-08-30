Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kararı verildi: İsmail Kartal tercihini yaptı
Samsunspor - Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal, Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de tercih etti.
Süper Lig'in üçüncü haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.30'da başlayacak.
YASİN KOL YÖNETECEK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. VAR koltuğunda ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oturacak.
İSMAİL KARTAL KARARINI VERDİ
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de tercih etti.
İLK 11'LER
Samsunspor (Muhtemel): Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Watt, Jarju, Yalçın, Emre, Fatih
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzl, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi