Halk TV Spor Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi maçı için karar verildi: İsmail Kartal sürpriz yaptı

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi maçı için karar verildi: İsmail Kartal sürpriz yaptı Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçının ilk 11'leri belli oldu. Yeni transferlerden Nathan Ake kendine ilk 11'de şans buldu.