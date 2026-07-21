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Halk TV Spor Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi maçı için karar verildi: İsmail Kartal sürpriz yaptı

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi maçı için karar verildi: İsmail Kartal sürpriz yaptı

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçının ilk 11'leri belli oldu. Yeni transferlerden Nathan Ake kendine ilk 11'de şans buldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi maçı için karar verildi: İsmail Kartal sürpriz yaptı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančukas yönetecek. Lukjančukas’ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek.

NATHAN AKE TERCİHİ

Kritik karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal yeni transferlerden Nathan Ake'ye ilk 11'de şans verdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Nathan Ake, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem, Talisca.

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Dimi, Khlan, Prekop

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
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