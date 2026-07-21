Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi maçı için karar verildi: İsmail Kartal sürpriz yaptı
Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçının ilk 11'leri belli oldu. Yeni transferlerden Nathan Ake kendine ilk 11'de şans buldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančukas yönetecek. Lukjančukas’ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek.
NATHAN AKE TERCİHİ
Kritik karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal yeni transferlerden Nathan Ake'ye ilk 11'de şans verdi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Nathan Ake, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem, Talisca.
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Dimi, Khlan, Prekop
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi