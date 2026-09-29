Fenerbahçe'de Samandıra tesisleri bu haberle yıkıldı: İsmail Kartal planı değiştirdi

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Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan dünyaca ünlü İspanyol yıldız Marco Asensio, sahalara dönmek için gün sayıyor.

Antrenmanlardaki hırsıyla teknik direktör İsmail Kartal’ın tüm planlarını değiştiren yıldız oyuncunun formasına kavuşacağı o kritik karşılaşma netleşti.

Trendyol Süper Lig’de ve Avrupa sahnelerinde dolu dizgin yoluna devam eden Fenerbahçe’de, taraftarların heyecanla beklediği büyük buluşma gerçekleşiyor.

Sakatlığı sürecinde hücum hattında eksikliği fazlasıyla hissedilen ve yokluğunda sarı-lacivertlilerin üretkenlik sorunu yaşadığı Marco Asensio, milli maç arasını adeta bir fırsata çevirdi. Tedavi ve bireysel çalışma etaplarını kusursuz atlatan tecrübeli futbolcu, takımla birlikte idmanlara başladı.

SAMANDIRA'DA ASENSİO KASIRGASI

Milli arada takımla birlikte yüksek tempolu çalışmalara katılan İspanyol yıldızın hırsı, azmi ve kondisyon verileri teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Fiziksel eksiklerini tamamen kapatan Asensio, antrenmanlardaki performansıyla adeta göz doldurdu. Teknik direktör İsmail Kartal’ın gözünün içine bakan dünyaca ünlü yıldız, sergilediği hazır görüntüyle tecrübeli çalıştırıcıya adeta "Formayı özledim, görev bekliyorum" mesajı verdi.

İSMAİL KARTAL KARARINI VERDİ

Yoğun maç trafiğinde hiçbir oyuncusunu tam olarak hazır hale gelmeden riske etmek istemeyen İsmail Kartal, Asensio konusunda oldukça temkinli davranıyordu.

Ancak sağlık heyetinden gelen olumlu raporlar ve oyuncunun idmanlardaki istekli tavrı, tecrübeli teknik adamın planlarını tamamen değiştirdi.

Asensio'nun saha içi liderliğine ve skor katkısına şampiyonluk yürüyüşünde çok güvenen Kartal, yıldız oyuncunun dönüş biletini kesti.

İŞTE ASENSİO'NUN SAHALARA GERİ DÖNECEĞİ O MAÇ

İddialara göre, tecrübeli futbolcunun milli ara dönüşünde Kadıköy'de oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında yeniden sahada olması planlanıyor.

İsmail Kartal'ın ilk 11'de ya da maçın gidişatına göre ikinci yarıda şans vermesi halinde, İspanyol süper solak sarı-lacivertli taraftarların önünde yeniden sahne alacak.

Asensio'nun tam kapasiteyle takıma dahil olması, ligdeki zorlu fikstür öncesi Fenerbahçe camiasına dev bir moral kaynağı oldu.