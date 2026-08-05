Halk TV Spor Fenerbahçe'de sakatlık: Sturm Graz maçına devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlık: Sturm Graz maçına devam edemedi Sturm Graz'ı konuk eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlandı. Yerine Archie Brown dahil oldu.