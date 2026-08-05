Fenerbahçe'de sakatlık: Sturm Graz maçına devam edemedi
Sturm Graz'ı konuk eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlandı. Yerine Archie Brown dahil oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Sturm Graz'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlileri üzecek bir gelişme yaşandı.
JAYDEN OOSTERWOLDE SAKATLANDI
Karşılaşmanın 28. dakikasında topla ilerleyen Jayden Oosterwolde'nin adelesi attı. Kendini yere bırakan Oosterwolde maça devam edemedi. 30. dakikada Archie Brown oyuna dahil oldu.
TARAFTARLARDAN DESTEK
Jayden Oosterwolde oyundan çıktığı sırada taraftarların desteğiyle karşılaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuyu alkışlayarak desteğini gösterdi.
DETAYLAR
Stat: Chobani
Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Jatta, Wlodarczyk