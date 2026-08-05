Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'de sakatlık: Sturm Graz maçına devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlık: Sturm Graz maçına devam edemedi

Sturm Graz'ı konuk eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlandı. Yerine Archie Brown dahil oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de sakatlık: Sturm Graz maçına devam edemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Sturm Graz'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlileri üzecek bir gelişme yaşandı.

JAYDEN OOSTERWOLDE SAKATLANDI

Karşılaşmanın 28. dakikasında topla ilerleyen Jayden Oosterwolde'nin adelesi attı. Kendini yere bırakan Oosterwolde maça devam edemedi. 30. dakikada Archie Brown oyuna dahil oldu.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Jayden Oosterwolde oyundan çıktığı sırada taraftarların desteğiyle karşılaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuyu alkışlayarak desteğini gösterdi.

DETAYLAR

Stat: Chobani

Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Jatta, Wlodarczyk

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro