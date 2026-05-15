Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'de Rafael Leao gelişmesi: Astronomik teklif yapıldı

Fenerbahçe'de Rafael Leao gelişmesi: Astronomik teklif yapıldı

Fenerbahçe'de son günlerde gündeme gelen Rafael Leao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'dan Leao için astronomik bir teklif geldiği ve Portekizli yıldızın bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de Rafael Leao gelişmesi: Astronomik teklif yapıldı

Fenerbahçe'de gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrilmiş durumda.
Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adaylıklarını açıkladı.
İki başkan adayı da transfer çalışmalarını sürdürürken, Hakan Safi geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A ekibi Milan'ı ziyaret etmişti.
Söz konusu ziyaret öncesi ve sonrasında Rafael Leao iddiaları ortaya atılmıştı.

Hakan Safi Milan'a girerken ortaya çıktı ilk hedefini açıkladı: Real Madrid gibi FenerbahçeHakan Safi Milan'a girerken ortaya çıktı ilk hedefini açıkladı: Real Madrid gibi Fenerbahçe

RAFAEL LEAO'YA ÇILGIN TEKLİF!

Fenerbahçe'ye Rafael Leao transferi konusunda kötü haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Milan'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif yapıldı ve Rafael Leao teklife sıcak bakıyor.
Ayrıca Hakan Safi'nin sadece Leao için görüşmediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Rafael Leao gelişmesi: Astronomik teklif yapıldı - Resim : 2

FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10.00’da, Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Milan Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro