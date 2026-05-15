Fenerbahçe'de Rafael Leao gelişmesi: Astronomik teklif yapıldı

Fenerbahçe'de gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrilmiş durumda.

Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adaylıklarını açıkladı.

İki başkan adayı da transfer çalışmalarını sürdürürken, Hakan Safi geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A ekibi Milan'ı ziyaret etmişti.

Söz konusu ziyaret öncesi ve sonrasında Rafael Leao iddiaları ortaya atılmıştı.

RAFAEL LEAO'YA ÇILGIN TEKLİF!

Fenerbahçe'ye Rafael Leao transferi konusunda kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Milan'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif yapıldı ve Rafael Leao teklife sıcak bakıyor.

Ayrıca Hakan Safi'nin sadece Leao için görüşmediği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10.00’da, Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.