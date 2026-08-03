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Fenerbahçe'de planlar değişti: Portekiz'i gole boğan yıldız geliyor

Kadroya bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Portekiz'i sallayan Yunan gol makinesini gündemine aldığı iddia edildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de planlar değişti: Portekiz'i gole boğan yıldız geliyor

Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen yönetim, özellikle santrfor bölgesine bir takviye daha yapmak istiyor.

Fenerbahçe’nin gündemine bomba bir ismin düştüğü iddiası ortalığı salladı.

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FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ PAVLIDIS

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Benfica’da oynayan Vangelis Pavlidis’i transfer etmek için harekete geçti.

Haberin devamında Benfica teknik direktörü Marco Silva’nın oyuncusunu takımın en kilit isimlerinden birisi olarak gördüğü ve astronomik bir teklif yapılmaması durumunda ayrılığıa onay verilmeyeceği aktarıldı.

PORTEKİZ’İ GOLE BOĞDU

Geçen sezon Benfica formasıyla 53 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki Yunan golcü, 30 gol atarken 6 asist yaptı.

Benfica’da toplam 112 maça çıkan Pavlidis, 64 kez ağları havalandırdı ve 20 asist yaptı.

Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan gol makinesinin güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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