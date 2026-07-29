Fenerbahçe'de plan yapıldı: 5 isimle yollar ayrılacak
Yabancı kuralı nedeniyle kadroda yer açması gereken Fenerbahçe ilk etapta 5 isimle yollarını ayıracak. Bu isimlerin Ognjen Mimovic, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Rodrigo Becao olması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek futbolcular için de çalışmalar devam ediyor.
FENERBAHÇE KADRODA TEMİZLİĞE GİDİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; 10+4'lük yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer açması gereken sarı-lacivertliler ilk olarak 5 ismi göndermeyi planlıyor.
İLK ETAPTA 5 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK
Bu doğrultuda takımdan gönderilecek isimler de ortaya çıktı. Yönetim ilk olarak Ognjen Mimovic ve Dominik Livakovic için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Rodrigo Becao'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde yollar hemen ayrılacak.
RAFAEL LEAO İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan sarı-lacivertliler kadronun rahatlamasıyla transferlere devam edecek. Yönetim, Milan'dan Rafael Leao için görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu iyi bir teklif gelmesi halinde Süper Lig'e gelmeye sıcak bakıyor.