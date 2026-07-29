Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'de plan yapıldı: 5 isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de plan yapıldı: 5 isimle yollar ayrılacak

Yabancı kuralı nedeniyle kadroda yer açması gereken Fenerbahçe ilk etapta 5 isimle yollarını ayıracak. Bu isimlerin Ognjen Mimovic, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Rodrigo Becao olması bekleniyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de plan yapıldı: 5 isimle yollar ayrılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek futbolcular için de çalışmalar devam ediyor.

FENERBAHÇE KADRODA TEMİZLİĞE GİDİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; 10+4'lük yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer açması gereken sarı-lacivertliler ilk olarak 5 ismi göndermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de plan yapıldı: 5 isimle yollar ayrılacak - Resim : 1

İLK ETAPTA 5 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Bu doğrultuda takımdan gönderilecek isimler de ortaya çıktı. Yönetim ilk olarak Ognjen Mimovic ve Dominik Livakovic için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Rodrigo Becao'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde yollar hemen ayrılacak.

RAFAEL LEAO İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan sarı-lacivertliler kadronun rahatlamasıyla transferlere devam edecek. Yönetim, Milan'dan Rafael Leao için görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu iyi bir teklif gelmesi halinde Süper Lig'e gelmeye sıcak bakıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro