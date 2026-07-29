Fenerbahçe'de plan yapıldı: 5 isimle yollar ayrılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek futbolcular için de çalışmalar devam ediyor.

FENERBAHÇE KADRODA TEMİZLİĞE GİDİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; 10+4'lük yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer açması gereken sarı-lacivertliler ilk olarak 5 ismi göndermeyi planlıyor.

İLK ETAPTA 5 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Bu doğrultuda takımdan gönderilecek isimler de ortaya çıktı. Yönetim ilk olarak Ognjen Mimovic ve Dominik Livakovic için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Rodrigo Becao'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde yollar hemen ayrılacak.

RAFAEL LEAO İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan sarı-lacivertliler kadronun rahatlamasıyla transferlere devam edecek. Yönetim, Milan'dan Rafael Leao için görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu iyi bir teklif gelmesi halinde Süper Lig'e gelmeye sıcak bakıyor.