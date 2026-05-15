Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia: Korkunun ecele faydası yok

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi Hakan Safi ve Aziz Yıldırım ile ilgili bir iddia ortalığı karıştırdı. Barış Göktürk, "Korkunun ecele faydası yok" dedi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi ortalık karıştı.
Kongrede aday olan Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'la ilgili bir iddia dikkat çekti. Buna göre Hakan Safi, Aziz Yıldırım'a adaylıktan çekilmesini teklif etti.

BARIŞ GÖKTÜRK AÇIKLADI

Önce adaylığını açıklayan, daha sonra Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekilen ve asbaşkan olması beklenen Barış Göktürk, bu iddia üzerine açıklama yaptı.

Göktürk, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen dezenformasyona itibar etmeyin! Hiç kimse Aziz Yıldırım’ı listesine davet edecek kadar cüretkar olamaz! Öncelikle birlik ve beraberlik ortamını bozmak isteyenlere prim vermeyelim. Bir kısım menfaat odaklarının tuzağına düşmeyelim! Korkunun ecele faydası yok! Sayın Aziz Yıldırım’ın planladığı futbol kadrosu ve kuracağı yönetim kurulu Fenerbahçe’yi 120. Yılında şampiyon yapacak."

