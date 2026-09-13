Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı verildi: İsmail Kartal planı yaptı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesi Marco Asensio kararı verildi.

MARCO ASENSIO RİSKE EDİLMEYECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı maç kadrosuna almayı düşünmüyor. Sakatlıktan yeni dönen İspanyol yıldız riske edilmek istenmiyor.

HEDEF EYÜPSPOR MAÇI

Oyuncunun 20 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Eyüpspor maçında hazır olması planlanıyor. Marco Asensio da kendini Eyüpspor maçında göstermek istiyor.

7 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST KAYDEDİLDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan Marco Aensio toplamda 343 dakika sahada kaldı. İspanyol futbolcu bu sürede 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.