Fenerbahçe'de Lukaku transferinin perde arkası ortaya çıktı: Son anda rakam değişti

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmasının ardından transfer sürecinin ayrıntıları da gündeme gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin Lukaku transferinin gerçekleşmesinde Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin son anda yaptığı ücret artışının etkili olduğu öne sürüldü.

GUİRASSY İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU

Fenerbahçe'nin transfer döneminin başında forvet takviyesi için öncelikli adaylarından biri Guirassy oldu. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde belirli bir ücret üzerinden anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

Bu sırada Dortmund ile de bonservis pazarlıkları devam ederken, Alman kulübünün yüksek bonservis beklentisini aşağı çekmeye yönelik görüşmeler sürdü.

SON ANDA RAKAM DEĞİŞTİ

Tarafların anlaşmaya oldukça yaklaştığı süreçte Guirassy cephesinden gelen yeni talep ise transfer planını değiştirdi.

Daha önce yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde konuşulan yıllık ücretin, görüşmelerin son bölümünde bonuslarla birlikte 13+2 milyon euro seviyesine çıkarıldığı aktarıldı. Fenerbahçe yönetiminin bu değişikliğin ardından transferde geri adım attığı belirtildi.

FENERBAHÇE ROTAYI LUKAKU'YA ÇEVİRDİ

Guirassy transferinin çıkmaza girmesinin ardından sarı-lacivertli ekipte yeni hedef Romelu Lukaku oldu. Belçikalı yıldızla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından transfer tamamlandı.

Fenerbahçe, Lukaku'yu 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Transferin resmi olarak açıklanmasının ardından futbol direktörü Oğuz Çetin de Belçikalı golcünün takıma kazandırıldığını duyurdu.

Böylece Fenerbahçe'nin forvet hattındaki transfer planı değişirken, Guirassy'nin son aşamadaki ücret talebi Lukaku transferinin önünü açan gelişmelerden biri oldu.