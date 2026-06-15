Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi: Beklenen açıklama geldi

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

Yapılan toplantı sonucunda görev dağılımı belli oldu. Başkanvekilliğine Barış Göktürk, genel sekreterliğe ise Mahmut Uslu getirildi. Feridun Geçgel ve Cihan Kamer ise futbol şubesinde görevlendirildi.

KOMBİNE YENİLEME TARİHİ

Yönetim kurulu ayrıca 2026-2027 futbol sezonu kombine satışlarının 17 Haziran 2026 tarihinde yenilemeye açılmasına karar verdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata sonrası ilk resmi toplantısını bugün 15 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 – 16.00 arasında gerçekleştirmiş olup; Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapmıştır.

Görev dağılımı ve diğer konularla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup; Kulübümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin iş bölümü ve görev dağılımı sonrası kendi faaliyet alanlarında çalışmaları bugün itibari ile başlamıştır.

Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında; Sayın Barış Göktürk Başkan Vekili ve Sayın Mahmut Uslu Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin Sayın Feridun Geçgel (Futbol A.Ş.) ve Sayın Cihan Kamer olarak görev almasına ve diğer branşlar ile detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 2026-2027 futbol sezonu kombine satışlarına 17 Haziran 2026 tarihinde yenileme dönemi ile başlanacaktır.

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