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Fenerbahçe'de karar verildi: Ayrılığa izin yok

Fenerbahçe yönetimi, Benfica'nın istediği Milan Skriniar için kararını verdi. Sarı-lacivertliler ayrılığa izin vermeyecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de karar verildi: Ayrılığa izin yok

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Nicolas Otamendi'nin yerine takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Milan Skriniar ile ilgileniyor.

BENFICA TALİP OLDU

Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Mario Branco'nun varlığı nedeniyle Milan Skriniar ismi adaylar arasında en üst sırada yer aldı.

AYRILIĞA İZİN YOK

Benfica'dan henüz resmi bir teklif gelmezken Fenerbahçe kararını şimdiden verdi. Gelecek sezon için şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, yıldız ismin ayrılığına izin vermeyecek.

'Dokunulmaz' olarak belirtilen Milan Skriniar'ın da Fenerbahçe'de oldukça mutlu olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'de karar verildi: Ayrılığa izin yok - Resim : 1

2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan Milan Skriniar, 3 bin 515 dakika sahada kaldı. Slovak stoper, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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