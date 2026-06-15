Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa oturmasının ardından Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktör atamasına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim bugün toplanacak ve gündemin en kritik maddesi olan teknik direktör dosyasını masaya yatıracak. Toplantının ardından yeni çalıştırıcının kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

KOCAMAN FAVORİ

Kulüp daha önce yaptığı resmi açıklamada herhangi bir teknik adamla anlaşma sağlanmadığını belirtmişti. Ancak kulislerde tablo net: Aykut Kocaman, yönetimin gündemindeki en güçlü ve en ciddi isim konumunda bulunuyor. Beklenmedik bir gelişme yaşanmaması halinde deneyimli teknik adamın göreve getirileceği ifade ediliyor.



TANIDIK YÜZLERDEN OLUŞAN EKİP

Kocaman'ın teknik ekibinde de tanıdık isimler yer alacak. Oğuz Çetin'in yardımcı olarak görev yapması planlanırken ekibin geri kalanının kulübün eski futbolcularından oluşturulacağı belirtildi.

4 KONU NETLİK KAZANACAK

Bugünkü zirvede yalnızca teknik direktör konusu ele alınmayacak. Yeni sezonun kadro planlaması, transfer stratejisi ve yönetim kurulu içindeki görev dağılımı da aynı toplantıda netlik kazanacak. Fenerbahçe için yeni dönemin yol haritası bugün çiziliyor.