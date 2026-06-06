Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'de karar çıktı: Hakan Safi'ye engel çıkmadı

Fenerbahçe'de karar çıktı: Hakan Safi'ye engel çıkmadı

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri ayrı ayrı ibra edildi. Ali Koç'un ibra edilmemesi halinde Hakan Safi'nin aday olamayacağı öne sürülüyordu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de karar çıktı: Hakan Safi'ye engel çıkmadı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden ibra edildi.

Chobani Stadı'ndaki genel kurulda Şekip Mosturoğlu'nun Genel Kurul Başkanlık Divanı'na seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

OY ÇOKLUĞUYLA İBRA EDİLDİLER

Eski başkan Ali Koç dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki faaliyet raporlarını eski yönetici Burak Kızılhan, Sadettin Saran dönemini kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki raporları ise kulüp genel sekreteri Orhan Demirel okudu.

Genel kurul üyeleri, iki dönemi de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra etti.

Son Dakika | Fenerbahçe kongresi olaylı başladı: Büyük kavga çıktıSon Dakika | Fenerbahçe kongresi olaylı başladı: Büyük kavga çıktı

HAKAN SAFİ DETAYI

Ali Koç döneminin ibra edilmemesi halinde Hakan Safi'nin aday olamayacağı kaydediliyordu. Safi'nin Koç'un son yönetiminde yer alması olası bir ibra etmeme durumunda tüzük uyarınca aday olamayacağına dair yorumlar yapılmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakan Safi Fenerbahçe Sadettin Saran Ali Koç
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro