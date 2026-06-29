Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de kötü haberler peş peşe geldi.

Sarı - Lacivertli kampta yalnızca iki gün içinde iki ayrı sakatlık yaşanması, teknik ekip ve yönetimi ciddi biçimde tedirgin etti. Sezon öncesi hazırlık döneminin en kritik evresinde yaşanan bu tablo, Fenerbahçe'nin aklındaki soru işaretlerini artırdı.

SEDYEYLE SAHADAN ÇIKARILDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Kosovalı golcü Vedat Muriqi, bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında adalesinde ani bir ağrı hissetti ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Sezon öncesi hazırlık kampının bu denli erken bir evresinde yaşanan bu gelişme, özellikle Muriqi'nin Fenerbahçe hücumundaki merkezi konumu düşünüldüğünde son derece ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Kosovalı golcünün durumunun yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

TALİSCA'DA DA ALARM ZİLLERİ

Muriqi haberinin yarattığı şok henüz geçmemişken bir gün öncesine ait bir sakatlık detayı daha gün yüzüne çıktı. Brezilya asıllı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, pazar günü yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı.

Talisca'nın durumuna ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmamış olsa da iki ismin de aynı kamp döneminde sağlık sorunuyla karşılaşması dikkat çekti.

SEZON ÖNCESİ EN KÖTÜ SENARYO

Fenerbahçe, bu sezon hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Avrupa sahnesinde daha uzun soluklu bir yolculuk hedeflediğini açıkça ortaya koymuş durumda. Bu hedeflerin temel taşları arasında yer alan Muriqi ve Talisca'nın sezon başında kadrodan uzak kalması, teknik direktörün rotasyon planlarını en başından zorlaştıracak. Özellikle Muriqi'nin kas sakatlığı geçmişi düşünüldüğünde, kontrollerin ardından açıklanacak rapor büyük önem taşıyor.

TOPUK YAYLASI'NDA KAYGILI BEKLEYİŞ

Fenerbahçe kampında şu an için en büyük merak konusu sağlık kontrollerinden çıkacak sonuçlar. Muriqi'nin sakatlığının hafif bir adalede zorlanmadan mı ibaret olduğu yoksa daha uzun soluklu bir tedavi sürecini mi gerektirdiği çekilecek MR sonrası belli olacak.