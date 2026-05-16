Fenerbahçe'de Jesus'a bu çılgın maaşı kim teklif etti: Yok artık!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayları hazırlıklarını sürdürürken, Portekiz'de ortaya atılan bir iddia kısa sürede gündemin ön sıralarına tırmandı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri sezon sonunda Al Nassr’dan ayrılma kararı alan teknik direktör Jorge Jesus ile temas kurdu.

Haberde Jesus'a yapılan rekor maaş teklifi de yazıldı. Ancak teklifi başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın mı, yoksa Hakan Safi'nin mi yaptığı konusu yer almadı.

TEKLİF 15 MİLYON EURONUN ÜSTÜNDE

Habere göre Jesus'a yapılan teklif yıllık 15 milyon euronun da üzerinde. Gazetedeki haberde şu ifadeler yer aldı:

"Jorge Jesus kararını çoktan verdi ve Avrupa'ya dönmek istiyor. Hatta mayıs ayı sonunda Fenerbahçe başkanlığına aday olan bir isimle görüşme yapacak ve bu isim ona teknik direktörün bugüne kadar aldığı en yüksek maaşı teklif ediyor. Ama gerçek şu ki, o sadece bir aday ve Jorge Jesus'u göreve getirme olasılığını ciddi bir hale getirmek için seçimleri kazanması gerekiyor. Öte yandan Jesus, Portekiz Millî Takımı yönetme hayalinden vazgeçmedi."