Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'de Jesus'a bu çılgın maaşı kim teklif etti: Yok artık!

Fenerbahçe'de Jesus'a bu çılgın maaşı kim teklif etti: Yok artık!

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için geri sayım sürerken, teknik direktörlük için bir başkan adayının Jorge Jesus'a rekor maaş teklif edildiği ileri sürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de Jesus'a bu çılgın maaşı kim teklif etti: Yok artık!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayları hazırlıklarını sürdürürken, Portekiz'de ortaya atılan bir iddia kısa sürede gündemin ön sıralarına tırmandı.

Aziz Yıldırım: Başkan olmak için gelmiyorumAziz Yıldırım: Başkan olmak için gelmiyorum

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri sezon sonunda Al Nassr’dan ayrılma kararı alan teknik direktör Jorge Jesus ile temas kurdu.
Haberde Jesus'a yapılan rekor maaş teklifi de yazıldı. Ancak teklifi başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın mı, yoksa Hakan Safi'nin mi yaptığı konusu yer almadı.

TEKLİF 15 MİLYON EURONUN ÜSTÜNDE

Habere göre Jesus'a yapılan teklif yıllık 15 milyon euronun da üzerinde. Gazetedeki haberde şu ifadeler yer aldı:
"Jorge Jesus kararını çoktan verdi ve Avrupa'ya dönmek istiyor. Hatta mayıs ayı sonunda Fenerbahçe başkanlığına aday olan bir isimle görüşme yapacak ve bu isim ona teknik direktörün bugüne kadar aldığı en yüksek maaşı teklif ediyor. Ama gerçek şu ki, o sadece bir aday ve Jorge Jesus'u göreve getirme olasılığını ciddi bir hale getirmek için seçimleri kazanması gerekiyor. Öte yandan Jesus, Portekiz Millî Takımı yönetme hayalinden vazgeçmedi."

Fenerbahçe Aziz Yıldırım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro