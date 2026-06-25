Fenerbahçe'de İsmail Kartal takıma ilk konuşmasını yaptı: Ne dediği belli oldu
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Topuk Yaylası'nda takıma bir konuşma yaptı. Kartal, şampiyon olacaklarını vurguladı.
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlıklara başladı. Topuk Yaylası'na giden sarı-lacivertliler günü çift antrenmanla kapattı.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal antrenman sırasında futbolcuları toplayıp bir konuşma yaptı.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ VE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Şampiyonluk vurgusu yapan İsmail Kartal, "Herkes işini layıkıyla yapacak. Biz elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olacağız. Bütün kupaları elde edeceğiz" sözlerini sarf etti.
TOPUK YAYLASI'NDAN SONRA AVUSTURYA KAMPI
Sarı-lacivertliler, 2 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda kamp yapacak. Daha sonrasında İstanbul'a dönecek olan Fenerbahçe, 3 gün sonra Avusturya'ya hareket edecek.
3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
14 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak olan Fenerbahçe, 3 hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi