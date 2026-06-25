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Halk TV Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal takıma ilk konuşmasını yaptı: Ne dediği belli oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal takıma ilk konuşmasını yaptı: Ne dediği belli oldu

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Topuk Yaylası'nda takıma bir konuşma yaptı. Kartal, şampiyon olacaklarını vurguladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de İsmail Kartal takıma ilk konuşmasını yaptı: Ne dediği belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlıklara başladı. Topuk Yaylası'na giden sarı-lacivertliler günü çift antrenmanla kapattı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal antrenman sırasında futbolcuları toplayıp bir konuşma yaptı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ VE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonluk vurgusu yapan İsmail Kartal, "Herkes işini layıkıyla yapacak. Biz elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olacağız. Bütün kupaları elde edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal takıma ilk konuşmasını yaptı: Ne dediği belli oldu - Resim : 1

TOPUK YAYLASI'NDAN SONRA AVUSTURYA KAMPI

Sarı-lacivertliler, 2 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda kamp yapacak. Daha sonrasında İstanbul'a dönecek olan Fenerbahçe, 3 gün sonra Avusturya'ya hareket edecek.

3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

14 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak olan Fenerbahçe, 3 hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe İsmail Kartal
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