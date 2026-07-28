Fenerbahçe'de İsmail Kartal olay olan sözlerine açıklık getirdi: Kendi fikrimi belirttim

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Gornik Zabrze'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi Polonya'ya giden sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"SÖYLENENLERE GÜLÜP GEÇİYORUM"

İsmail Kartal, Marco Asensio'yla arasında sorun olduğuyla ilgili söylentiler için "Asensio ile aramda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla aramda sorun olamaz. Söylenenlere gülüp geçiyorum. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takım ruhunu ve takım karakterini oluşturmaya geldik. Oyuncularımın hepsi değerli. Oynayan, oynamayan bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve bütün kupaları kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

"KENDİ FİKRİMİ SÖYLEDİM"

Yabancı kuralına dair sözleri üzerine gelen tepkiler hakkında İsmail Kartal, "Ben kuralla ilgili kendi fikrimi söyledim. Olursa bizim için, tüm kulüpler için daha iyi olacağını söyledim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz, orasını ben bilemem" diye konuştu.

"BAZI OYUNCULARIMIZIN ZAMANA İHİTYACI VAR"

Mason Greenwood için ise İsmail Kartal, "Bütün oyuncularım şu an gayet iyi durumda. Hepsi çok çalışıyor ve hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes yarınki maça konsantre olmuş durumda. Bu süreci ekibimizle birlikte doğru yönettiğimize inanıyorum. Çünkü hem takımın hem de oyuncularımızın gelişimine katkı sağlamak için çok çalışıyoruz. Bazı oyuncularımızın ise zamana ihtiyacı var. Hazır olan oyuncularımızı da yeri ve zamanı geldiğinde, rakibe göre takım için en doğru şekilde değerlendiriyoruz" sözlerini sarf etti.