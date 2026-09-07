Fenerbahçe'de İsmail Kartal için büyük tehlike: Derbi sonrası işler değişti

Yeni sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede öne geçmeyi başaran sarı-lacivertliler rakibinin galibiyetine engel olmadı.

BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Geriden gelmeyi başaran Beşiktaş sahadan 2-1'lik üstünlükle galip ayrıldı. Yaşanan mağlubiyet Fenerbahçe'de tartışmaları beraberinde getirdi.

Her ne kadar 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlansa da Süper Lig'de alınan Gençlerbirliği ve Beşiktaş mağlubiyetleri eleştirilere neden oldu.

İSMAİL KARTAL İÇİN 3 MAÇ BELİRLEYİCİ OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; milli araya kadar oynanacak maçlar İsmail Kartal'ın kaderini belirleyecek. Art arda kötü sonuçların gelmesi halinde ayrılık ihtimali gündeme gelebilir.

Sarı-lacivertliler milli araya kadar önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edecek. Ligde ise Gaziantep FK ve Eyüpspor'la karşılaşacaklar.