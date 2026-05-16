Fenerbahçe'de imzalar atıldı: 3 yıllık anlaşma resmen açıklandı

Süper Lig'de sezonun son maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, kaleci Tarık Çetin'le sözleşme uzatıldığını resmen açıkladı.

TARIK ÇETİN 3 YILLIK İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklamada anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi. Tarık Çetin kulüpte yapılan törenle imzayı attı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kalecimiz Tarık Çetin 3 Yıl Daha Fenerbahçemizde! Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin’in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Tarık Çetin’e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz.

NOTTINGHAM FOREST MAÇINDA BEĞENİ TOPLADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 4 maçta forma giyen Tarık Çetin özellikle Nottingham Forest'a karşı oynanan rövanş maçındaki performansıyla dikkat çekti.