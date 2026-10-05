Fenerbahçe’de Greenwood için kritik bekleyiş: Ceza gelebilir

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Fenerbahçe’nin milli arada Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşılaştığı hazırlık maçında sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mason Greenwood’un gördüğü kırmızı kart, teknik heyette soru işareti oldu.

Rakibine yaptığı müdahalenin ardından oyundan atılan İngiliz futbolcunun, bu kartın ardından Süper Lig’de oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor.

GÖZLER HAKEM RAPORUNDA

Greenwood’un durumunun netleşmesinde karşılaşmanın hakemi Revan Hamzazade’nin hazırladığı rapor belirleyici olacak.

İngiliz futbolcunun kırmızı kart gördüğü pozisyonun hakem raporunda hangi ifadelerle yer aldığı, olayın disiplin sürecine taşınıp taşınmayacağı açısından önem taşıyor.

Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyet, hakem raporunun ardından Greenwood’un lig maçında oynayıp oynayamayacağı konusunda verilecek kararı bekliyor.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR

Hazırlık maçında görülen kırmızı kartın resmi müsabakalara yönelik bir cezaya dönüşüp dönüşmeyeceği, ilgili kurulların değerlendirmesinin ardından belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde gözler şimdi Greenwood hakkında verilecek karara çevrildi.