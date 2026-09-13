Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı kararı açıklandı: Beklenen oldu
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio kadroya alınmadı.
Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sona erdi. Gün içerisinde Gaziantep'e doğru yola çıkacak olan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.
ASENSIO YOK
Fenerbahçe'de beklenildiği üzere sakatlığını yeni atlatan Marco Asensio riske edilmedi. İspanyol futbolcunun dışında kadroda eksik futbolcu yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, İsmail Yüksek, N'golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi
MAÇ NE ZAMAN?
14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.