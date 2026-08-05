Fenerbahçe'de galibiyet sonrası kötü haber açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Sturm Graz'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer açıklamalarda bulundu.

"PLAY-OFF'A YETİŞECEK"

Forvet transferine dair konuşan Kamer, "İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse, çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek" dedi.

"3-4 HAFTA BİZİMLE OLMAYACAK"

Sturm Graz maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin durumu için ise Kamer, “Jayden Oosterwolde maalesef 3-4 hafta bizimle olmayacak" sözlerini sarf etti.