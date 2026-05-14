Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'de Ederson'un yerine gelecek kaleci belli oldu

Fenerbahçe'de Ederson'un yerine gelecek kaleci belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerde Ederson'un ayrılması bekleniyor.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de Ederson'un yerine gelecek kaleci belli oldu

Bu sezon Ederson'dan istediği performansı alamayan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.
Ederson'un takımdan ayrılabileceği konuşulurken, yeni bir kaleci transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Ederson resti: Kararının nedeni ortaya çıktıFenerbahçe'de Ederson resti: Kararının nedeni ortaya çıktı

FENERBAHÇE TZOLAKIS'İN PEŞİNDE

İtalyan basınından Europa Calcio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen 23 yaşındaki file bekçisi Konstantinos Tzolakis'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Fenerbahçe'nin Tzolakis için Yunan kulübü ile ön görüşmelere başladığı ve olası bir transfer için 15 milyon euro civarında bir teklif yapabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Ederson'un yerine gelecek kaleci belli oldu - Resim : 2

23 MAÇTA GOL İZNİ VERMEDİ

Bu sezon Olympiakos formasıyla 42 maça çıkan Tzolakis, 23 maçta kalesini gole kapadı.
Genç file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro