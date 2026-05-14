Fenerbahçe'de Ederson'un yerine gelecek kaleci belli oldu

Bu sezon Ederson'dan istediği performansı alamayan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.

Ederson'un takımdan ayrılabileceği konuşulurken, yeni bir kaleci transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler için bomba bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TZOLAKIS'İN PEŞİNDE

İtalyan basınından Europa Calcio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen 23 yaşındaki file bekçisi Konstantinos Tzolakis'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Fenerbahçe'nin Tzolakis için Yunan kulübü ile ön görüşmelere başladığı ve olası bir transfer için 15 milyon euro civarında bir teklif yapabileceği ifade edildi.

23 MAÇTA GOL İZNİ VERMEDİ

Bu sezon Olympiakos formasıyla 42 maça çıkan Tzolakis, 23 maçta kalesini gole kapadı.

Genç file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.