Fenerbahçe'de Ederson resti: Kararının nedeni ortaya çıktı

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla istenmeyen adam haline gelen Ederson, Fenerbahçe yönetimine rest çekti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Sözcü’de yer alan habere göre; Al Hilal ve Al Nassr, oyuncuyu transfer etmek istese de Ederson, Fenerbahçe’den alacaklarının tamamını talep etti.

GİTMEK İÇİN 22 MİLYON EURO İSTİYOR

2028’e kadar sözleşmesi olan Brezilyalı kaleci, sarı-lacivertlilerden 22 milyon euroyu almadan gitmeyecek.

EŞİME VE ÇOCUKLARIMA TEHDİTLERİ UNUTAMIYORUM

Fenerbahçe’nin yolları ayırmak istemesi üzerine Ederson’un "Eşime ve çocuklarıma hakaretleri, tehditleri unutamıyorum. 2028'e kadar 22 milyon Euro maaşım var. Onu da almadan kontratı feshetmem" dediği öne sürüldü.

36 MAÇTA 35 GOL GÖRDÜ

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 36 maçta 35 gol görürken 13 maçta kalesini gole kapattı.