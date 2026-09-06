Fenerbahçe'de derbi sonrası Talisca krizi yeniden çıktı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Chobani Stadyumu'ndaki dev derbide öne geçmeyi başaran sarı-lacivertliler üstünlüğünü korumayı başaramadı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

TALISCA'NIN GÖNDERİLMESİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de yönetim, teknik ekip ve futbolcular eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yaz transfer dönemine dair eleştirilerde bulunan taraftarlar, Talisca'nın Al Jazira'ya gönderilmesini hatırlattı.

AZİZ YILDIRIM ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Brezilyalı futbolcunun takımdaki en skorer futbolcu olduğunu vurgulayan taraftarlar, ayrılık kararı nedeniyle Aziz Yıldırım'ı sert sözlerle eleştirdi.

"NE EKERSEN ONU BİÇERSİN"

Anderson Talisca da derbi sonrası paylaşımında "Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar" dedi.