Fenerbahçe'de de oynadı Galatasaray'da da: 39 yaşında ama 1 yıl daha oynayacak

Kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen Ergül Avcı, 39 yaşında 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

Türk voleybolunun önemli isimlerinden Ergül Avcı, Kuzeyboru ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

Kuzeyboru Kulübü, anlaşmayı şöyle duyurdu:

"Orta oyuncumuz Ergül Avcı ile yeni sezonda da yolumuza devam ediyoruz. Formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz!"

2003'TEN BERİ OYNUYOR

Ergül Avcı, kariyerine 2003'te Yeşilyurt Spor Kulübü'nde başladı.
2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen 1.90 boyundaki oyuncu Nilüfer Belediyespor'da 1 sezon geçirdi. Ardından tekrar Fenerbahçe'ye döndü.

Daha sonra oynadığı VakıfBank'tan da 1 yıl sonra Galatasaray'a geçti.
Galatasaray'dan İdmanocağı'na giden, sonra bir kez daha Fenerbahçe'ye dönen Ergül Avcı, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Eczacıbaşı'da oynadı.

Galatasaray'da 1 yıl daha oynadı ve oradan da Aydın Büyükşehir Belediyespor'a gitti.
Fenerbahçe'ye tekrar dönen Ergül Avcı, sonra sırasıyla Keçiören Belediye ve Bahçelievler Belediye'de forma giydi.
Ergül Avcı, geçen sezondan bu yana Kuzeyboru'da yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
