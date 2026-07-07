Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Gelecek bonservis belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi. Kadrodaki yabancı isimlerle yollarını ayırması gereken sarı-lacivertliler vedaya hazırlanıyor.

DOMINIK LIVAKOVIC'İN AYRILIĞI YAKIN

Hırvat basınından TPortal'ın haberine göre; Dominik Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Sarı-lacivertliler ile Dinamo Zagreb, oyuncunun transferi için büyük oranda anlaşmaya vardı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS ÖNERİLDİ

Haberde Hırvat kulübünün deneyimli file bekçisinin transferi için 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Dinamo Zagreb ayrıca 1 milyon euroluk bonus teklif etti. Transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

Deneyimli file bekçisi geçen sezonun ilk yarısını Girona'da ikinci yarısını ise Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçirdi.