Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Gelecek bonservis belli oldu
Fenerbahçe yönetimi, Dominik Livakovic'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'le büyük oranda anlaştı.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi. Kadrodaki yabancı isimlerle yollarını ayırması gereken sarı-lacivertliler vedaya hazırlanıyor.
DOMINIK LIVAKOVIC'İN AYRILIĞI YAKIN
Hırvat basınından TPortal'ın haberine göre; Dominik Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Sarı-lacivertliler ile Dinamo Zagreb, oyuncunun transferi için büyük oranda anlaşmaya vardı.
3 MİLYON EURO BONSERVİS ÖNERİLDİ
Haberde Hırvat kulübünün deneyimli file bekçisinin transferi için 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Dinamo Zagreb ayrıca 1 milyon euroluk bonus teklif etti. Transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ
Deneyimli file bekçisi geçen sezonun ilk yarısını Girona'da ikinci yarısını ise Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçirdi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi