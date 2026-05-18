Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı: Teşekkür edildi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda 28 yaşındaki oyun kurucu Sevgi Uzun ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2021 ve 2023-2026 yılları arasında çubuklu formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Sevgi Uzun ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Sevgi Uzun'a kulübümüze verdiği emekler ve katkıları için teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE OPET BU SEZON 4 KUPA KAZANDI

EuroLeague’de 3. kez şampiyon olan sarı lacivertliler Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile birlikte bu sezon mücadele ettiği 4 kupayı da kazandı.

Fenerbahçe Opet, 4 şampiyonluğa ulaşırken; çıktığı 47 maçın 46’sından galip ayrılma başarısını da gösterdi.