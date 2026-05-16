Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yardımcısı bile belli oldu

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi yeni başkanın kim olacağı kadar takımın başına geçecek teknik direktör de merak konusu oldu.

AZİZ YILDIRIM CEPHESİDE AYKUT KOCAMAN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Hakan Safi'nin teknik direktörlük görevi için yabancı bir isimle çalışması beklenirken Aziz Yıldırım cephesinde Aykut Kocaman ön plana çıkıyor.

DIRK KUYT'I EKİBİNE DAHİL EDECEK

Milliyet'te yer alan habere göre; Aykut Kocaman'ın göreve gelmesi halinde ilk yardımcısı bile belli oldu. Kocaman'ın ekibine Dirk Kuyt'ı dahil edeceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE BERABER ÇALIŞTILAR

2018 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Aykut Kocaman'la beraber çalıştı.

HOLLANDA'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPIYOR

Halihazırda Hollanda 2. Lig ekibi FC Dordrecht'i çalıştıran Dirk Kuyt, 39 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Genç teknik adam, 1.21 puan ortalaması yakaladı.