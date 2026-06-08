Fenerbahçe'de Aykut Kocaman açıklaması: Oğuz Çetin cevapladı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonucunda Aziz Yıldırım başkanlığa seçildi. Yıldırım rekor bir oy alarak rakibi Hakan Safi'yi geride bıraktı.

Yıldırım'ın seçim öncesi 'futbol komitesinin başı' olarak duyurduğu Oğuz Çetin açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE BİR LİDER LAZIMDI"

Seçimin sonuçlanmasının ardından Sky Spor'a konuşan Oğuz Çetin, "Fenerbahçe'ye bir lider lazımdı. Bu lider de Aziz Yıldırım" sözlerini sarf etti.

AYKUT KOCAMAN SORUSUNA YANIT

"Teknik direktör Aykut Kocaman mı?" sorusuna yanıt veren Oğuz Çetin, "Resmileşmemiş bir durumdayız. Bugün, her zaman olduğu gibi dışarıda ve içeride her zaman Fenerbahçe'ye hizmet etmeye hazırız. Bugün de o duygularla buradaydım, bundan sonra da öyle olacak" ifadelerini kullandı.