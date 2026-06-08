Fenerbahçe'de Aykut Kocaman açıklaması: Oğuz Çetin cevapladı
Aziz Yıldırım'ın futbol komitesinin başı olarak açıkladığı Oğuz Çetin, Aykut Kocaman sorusuna yanıt verdi. Çetin durumun resmi olarak göreve geldiklerinde netleşeceğini ifade etti.
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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonucunda Aziz Yıldırım başkanlığa seçildi. Yıldırım rekor bir oy alarak rakibi Hakan Safi'yi geride bıraktı.
Yıldırım'ın seçim öncesi 'futbol komitesinin başı' olarak duyurduğu Oğuz Çetin açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE'YE BİR LİDER LAZIMDI"
Seçimin sonuçlanmasının ardından Sky Spor'a konuşan Oğuz Çetin, "Fenerbahçe'ye bir lider lazımdı. Bu lider de Aziz Yıldırım" sözlerini sarf etti.
AYKUT KOCAMAN SORUSUNA YANIT
"Teknik direktör Aykut Kocaman mı?" sorusuna yanıt veren Oğuz Çetin, "Resmileşmemiş bir durumdayız. Bugün, her zaman olduğu gibi dışarıda ve içeride her zaman Fenerbahçe'ye hizmet etmeye hazırız. Bugün de o duygularla buradaydım, bundan sonra da öyle olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi