Fenerbahçe'de Asensio kararı değişti

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal uzun süredir sakatlığı bulunan Marco Asensio için son kararını verdi.

Konyaspor karşılaşmasında geçirdiği sakatlığın ardından 5 resmi müsabakada oynayamayan Marco Asensio, tam 28 günün ardından Eyüpspor mücadelesinde yeniden kendisine kadroda yer buldu ancak süre bulamadı.

Teknik direktör İsmail Kartal, ihtiyaç halinde Asensio'ya yaklaşık 20 dakika vermeyi planladıklarını fakat maçın farklı skora gitmesiyle risk almak istemediklerini açıklamıştı.

RİZESPOR KARŞISINDA SAHADA OLACAK

Sarı-Lacivertliler'de İspanyol yıldızın geri dönüşü Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de olması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyun kurulumunda ve hücumdaki pas trafiğinde Asensio'ya büyük önem verdiği biliniyor.

Tecrübeli çalıştırıcı daha önce İspanyol futbolcu için "Çok kaliteli bir oyuncu. Her zaman ihtiyacımız var" ifadelerinde bulunmuştu.

Bu sezon 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üreten Asensio'nun, ara sonrasında fiziksel olarak daha hazır biçimde takıma dönmesi hedefleniyor.

FENERBAHÇE'Yİ ZORLU VİRAJ BEKLİYOR

Fenerbahçe'yi milli arası sonrasında kritik bir Ekim ayı karşılayacak. Kanarya, 10 Ekim'de Rizespor deplasmanıyla başlayacak olan süreçte 22 gün içinde 6 resmi maça çıkacak.

Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin yoğun fikstüründe sarı-lacivertlilerin tek hedefi, mümkün olan en yüksek puanı toplamak.

Fenerbahçe, 14 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak, 17 Ekim'de Alanyaspor'u ağırlayacak.

Ardından 20 Ekim'de Slavia Prag ile Kadıköy'de karşılaşacak. Sarı-lacivertliler için ayın en dikkat çekici sınavlarından biri 26 Ekim'de Galatasaray deplasmanında oynanacak derbi olacak. Ekim mesaisi 31 Ekim'de Göztepe maçıyla tamamlanacak.