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Fenerbahçe'de Asensio kararı

Fenerbahçe resmi açıklamasında teknik direktör kararının alınmadığını belirtse de Aykut Kocaman'ın göreve geleceği neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Kocaman'ın ilk icraatlarından biri Marco Asensio'yu kadronun merkezine yerleştirmek olacak.

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Fenerbahçe'de Asensio kararı
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Fenerbahçe yönetimi geride bırakılan gün yaptığı açıklamada Aykut Kocaman iddialarını isim vermeksizin yalanladı ve henüz karar alınmadığını duyurdu.
Ancak bu açıklama kamuoyunu ikna etmeye yetmedi. Spor çevrelerinde Kocaman'ın sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacağı neredeyse kesin gözüyle değerlendiriliyor.

ASENSIO LİSTESİNİN BAŞINDA

Fanatik'te yer alan habere göre Kocaman, kadro planlamasını şimdiden oluşturmaya başladı. Deneyimli teknik adamın raporunda takımda kesinlikle tutulacak isimler listesinin zirvesine Marco Asensio'yu yerleştirdiği öğrenildi. Kocaman'ın İspanyol yıldızın oyun görüşünü, teknik kapasitesini ve pas kalitesini takım için kritik öneme sahip unsurlar olarak değerlendirdiği belirtildi.

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GEÇEN SEZONKİ ROL DEVAM EDECEK

Asensio, geçen sezon da Fenerbahçe'de belirleyici bir konumda görev yapmıştı. Kocaman'ın göreve gelmesi halinde İspanyol oyuncunun bu kilit rolünü yeni dönemde de sürdürmesi bekleniyor. Teknik direktör atamasının resmiyet kazanmasıyla birlikte kadro planlamasının da hız kazanacağı öngörülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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