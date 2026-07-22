Fenerbahçe'de ağrı hissedince oyundan çıktı: Durumu belli oldu
Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçına ilk 11'de başlayan Nathan Ake yaşadığı ağrı sonrası oyundan çıkarıldı. Oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi konuk eden Fenerbahçe sahadan tek golle galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 37. dakikasında Anderson Talisca kaydetti.
AĞRI HİSSEDİNCE OYUNDAN ÇIKTI
Fenerbahçe'yle ilk maçına çıkan Nathan Ake yaşadığı ağrı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan çıktı. Yıldız ismin yerine Levent Mercan dahil oldu.
SORUN ÇIKMADI
A Spor'da yer alan habere göre; oyuncunun kontrollerinde bir sıkıntı çıkmadı. Nathan Ake, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak rövanş maçında forma giyebilecek.
"RİSKE ETMEDİK"
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal da Nathan Ake'nin oyundan çıkmasıyla ilgili “Hafta içi Ake'nin kasığına PRP yapıldı. Orada ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik ve oyundan çıkardık" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi