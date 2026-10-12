Fenerbahçe'de 11 gol 10 asistlik yıldız için ayrılık kararı: İsmail Kartal biletini kesti

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. İsmail Kartal flaş kararla yıldız ismin biletini kesti.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. Geçen sezon 11 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çeken Dorgeles Nene'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İsmail Kartal'ın genç futbolcuyu kadroda düşünmediği ve gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği öne sürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanması için çalışmaların başladığı iddia edildi. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda bazı isimlerle yolların ayrılabileceği konuşulurken, Dorgeles Nene hakkındaki gelişme dikkat çekti.

DORGELES NENE İÇİN AYRILIK İDDİASI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gol ve 10 asist ürettiği belirtilen 23 yaşındaki Malili futbolcunun, bu sezon aynı performansı gösteremediği öne sürüldü. İddiaya göre Nene, teknik heyetin planlarında geri planda kaldı ve son dönemde forma şansı bulmakta zorlandı.

İSMAİL KARTAL'IN RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

Haberlerde yer alan iddiaya göre İsmail Kartal, Nene'yi takımın gelecek planlamasında düşünmüyor. Deneyimli teknik adamın yönetimle yaptığı değerlendirmelerde genç oyuncuyla yolların ayrılması yönünde görüş bildirdiği ileri sürüldü.

TEKLİF GELİRSE AYRILIK GERÇEKLEŞEBİLİR

Fenerbahçe yönetiminin, Dorgeles Nene için tatmin edici bir transfer teklifi gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği iddia edildi.

Ara transfer döneminde kadroda değişiklik yapmayı planladığı öne sürülen sarı-lacivertlilerde, Malili futbolcunun geleceğinin gelecek tekliflere göre şekillenmesi bekleniyor.