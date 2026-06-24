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Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu: İmzayı attı formayı giydi

Fenerbahçe, Senegalli genç forvetin transferini resmen açıkladı. Diouf, sözleşmeyi imzalayıp formayı da giydi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu: İmzayı attı formayı giydi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 2. transferini de yaptı. Sarı lacivertli kulüp Vedat Muriç'ten sonra Senegalli genç futbolcu Amara Diouf'u da renklerine bağladı.

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Diouf, sözleşmeyi imzalayıp, sarı lacivertli formayı da giydi.

SÖZLEŞMESİ 5 YILLIK

Fenerbahçe Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu: İmzayı attı formayı giydi - Resim : 2
"Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.
Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir.
Kulübümüz, Amara Diouf’u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.
Amara Diouf’a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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