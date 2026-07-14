Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, milli pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında takımın formasını giyen 35 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE'DE 5 KUPA KAZANDI

İkinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere söz konusu dönemde elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Sertaç Şanlı, Fenerbahçe kariyerinde 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe, yeniden kadrosuna kattığı tecrübeli pivot Sertaç Şanlı'ya başarı dileklerinde bulundu.

SERTAÇ ŞANLI'NIN KARİYERİ

5 Ağustos 1991'de Edirne'de dünyaya gelen Sertaç Şanlı, profesyonel basketbol kariyerine Genç Telekom'da başladı. Ardından Galatasaray altyapısına katılan milli oyuncu, gelişim sürecinde Tofaş, Gaziantep Basketbol ve Uşak Sportif'te kiralık olarak forma giyerek tecrübe kazandı. Trabzonspor'daki bir sezonun ardından Beşiktaş'a transfer olan başarılı pivot, burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

2018 yılında Anadolu Efes'e imza atan Sertaç, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Lacivert-beyazlı formayla hem Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları kazandı hem de 2021 yılında EuroLeague kupasını kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıktı. Modern basketbolda uzun oyuncuların dış şut tehdidini temsil eden isimlerden biri haline gelen deneyimli pivot, bu performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi.

BARCELONA'DA DA FORMA GİYDİ

Başarılı performansının ardından 2021 yazında İspanya'nın köklü kulübü Barcelona'ya transfer olan Şanlı, iki sezon boyunca EuroLeague'in en üst seviyesinde mücadele etti. Katalan ekibiyle İspanya Ligi şampiyonluğu yaşayan milli basketbolcu, Avrupa basketbolundaki istikrarlı performansını sürdürdü.

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Sertaç Şanlı, sarı-lacivertli formayla iki lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası ve 2025 EuroLeague şampiyonluğu sevinci yaşadı. Böylece hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe ile EuroLeague kupası kazanan ilk Türk basketbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da uzun yıllardır önemli parçalarından biri olan Sertaç Şanlı, sahip olduğu tecrübe, dış şut yüzdesi ve pota altındaki etkili oyunuyla Türk basketbolunun en başarılı pivotları arasında gösteriliyor. Fenerbahçe'ye yeniden dönen deneyimli oyuncunun, hem Türkiye Basketbol Süper Ligi hem de EuroLeague'de takımın şampiyonluk hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.