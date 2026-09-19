Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi siftah yaptı: 4 hafta sonra kazandı

Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham ve Aston Villa karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla Aston Villa kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 45+4'te Manzambi, 67. dakikada Nicolas Jackson ve 79. dakikada Buendia attı.

Tottenham'ın golleri ise 86. dakikada Callagher ve 90+8'de van Hecke'den geldi.

SEZONUN İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Aston Villa, Premier Lig'in 5. haftasında ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı ve maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi.

Tottenham ise 2 puanda kalarak 18. sıraya küme düşme hattına geriledi.

ASTON VILLA FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE OYNAYACAK

İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Aston Villa, 14 Ekim Çarşamba günü Fenerbahçe ile, 24 Kasım Salı günü de Galatasaray ile mücadele edecek.