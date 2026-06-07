Fenerbahçe uzatmalarda kazanıp finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'İ 102-93'lük skorla mağlup etti. Seride 3-1 öne geçen Fenerbahçe Beko finale yükseldi.
Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE GALİP GELDİ
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin normal süresi 87-87'lik eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta sarı-lacivertliler, 102-93'lük skorla parkeden galip ayrıldı.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi. Fenerbahçe, play-off final serisinde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla şampiyonluk mücadelesi verecek.
DETAYLAR
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
Anadolu Efes: Larkin 12, Weiler-Babb 3, Dozier 15, Ercan Osmani 10, Dessert 15, Beaubois 6, Şehmus Hazer 12, Smits 2, Loyd 16, Erkan Yılmaz 2, Jones
Fenerbahçe Beko: Hall 13, Horton-Tucker 15, Tarık Biberovic 7, Jantunen, Melli 16, Baldwin 32, Onuralp Bitim 7, Metecan Birsen 2, Zagars 3, Birch 7
1. Periyot: 24-25
Devre: 49-44
3. Periyot: 67-63
Normal süre: 87-87
Beş faulle çıkan: 35.18 Tarık Biberovic (Fenerbahçe)