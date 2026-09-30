Fenerbahçe tur için sahada: Maçı yayınlayacak kanal belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa Kupası 2. ön elemelerinde tur için sahada. Maçı yayınlayacak kanal belli oldu.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Belarus temsilcisi FC Minsk ile karşılaşacak.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Avrupa arenasında yoluna UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. Ön Eleme Turundan devam eden Fenerbahçe, bu turun ilk maçında konuk olduğu Minsk’i Divine Manga(2), Andrea Staskova ve Zsanett Kajan’ın golleriyle 4-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.

FENERBAHÇE MAÇINI YAYINLAYACAK KANAL BELLİ OLDU

30 Eylül Çarşamba günü (Bugün) Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak müsabaka, Fenerbahçe TV’den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Minsk’i elemesi halinde adını UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nda Son 16 Turuna yazdıracak.

Son 16 Turunda kura çekimi ise 2 Ekim Cuma günü TSİ 13.00'te yapılacak.